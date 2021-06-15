Неожиданный поворот. Фьюри готов драться с Джошуа, даже если на кону будут стоять не все титулы супертяжелого веса

«Цыганский король» уверен, что поединок с AJ вызовет невероятный ажиотаж

Фьюри и Джошуа / Фото: Marca

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) заверил Daily Mail, что готов на поединок с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), даже если они не будут обладать всеми поясами дивизиона:



Меня не волнуют пояса. Приятно мечтать о них, пока ты их не завоюешь. Но разве мой бой с Джошуа и так не будет самым большим в боксе? Даже если у нас обоих станет меньше поясов, разве мы не соберем крупнейший стадион, который вы найдете? Разве наш бой не принесет целое состояние за счет pay-per-view на BT и Sky? Титулы не определяют топовых бойцов. Это топовые бойцы определяют титулы.

Напомним, что Фьюри 24 июля проведет поединок с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), а Джошуа – в сентябре должен провести бой с Александром Усиком (18-0, 13 KO).