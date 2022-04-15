Новый скандал в украинском боксе? Редкач поднял на смех Усика
Последует ли ответ от обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте
20:07
Редкачу и Усику та и не удалось "зарыть топор войны"
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) опубликовал в своем в Twitter пост, адресованный супертяжу Александру Усику (19-0, 13 KO):
«Можно я вручу этому клоуну «Оскар»?» - так Редкач подписал 3 фотографии Усика из его разных жизненных этапов.
Can I give this clown an Oscar? pic.twitter.com/ofBXyNa1da— Ivan Redkach (@ivan_redkach) April 15, 2022
Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что Александр Усик (19-0, 13 KO) воссоединился с супругой в Дубай.
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