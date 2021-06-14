Уайт – Поветкину: «Счастливой тебе пенсии»
«Ну какой из меня бизнесмен?». Поветкин рассказал, чем займется после завершения карьеры
Экс-чемпион повесил перчатки на гвоздь
21:53
Александр Поветкин / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в тяжелом весе, россиянин Александр Поветкин рассказал, чем планирует заниматься после ухода из профи спорта, а также вспомнил свой лучший бой в карьере.
«Трудно сказать, чем буду заниматься. Наверное, буду больше с молодежью работать, что-то подсказывать. Бизнес? Какой из меня бизнесмен?
Мой лучший бой? Трудно сказать, наверное, с Такамом. С ним хороший бой был».
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