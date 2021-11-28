Атлас указал на причины поражения Лопеса в бою с Камбососом
Видео лучших моментов боя Лопес – Камбосос. Обоюдные нокдауны и окровавленные лица
Поединок, который изменил расклад сил в легком весе
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Фото: Getty Images
Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) сенсационно победил Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Видеообзор боя Камбосос – Лопес:
Teófimo López vs. George Kambosos Jr. was a true war, but the Australian came out on top in an incredible upset #LópezKambososJr | @autozone pic.twitter.com/Kka8UXXc8T— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Напомним, после победы Камбососа авторитетный портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров легкого веса, который возглавил Василий Ломаченко.