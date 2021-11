Видео лучших моментов боя Лопес – Камбосос. Обоюдные нокдауны и окровавленные лица

Фото: Getty Images

Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) сенсационно победил Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Видеообзор боя Камбосос – Лопес:

Teófimo López vs. George Kambosos Jr. was a true war, but the Australian came out on top in an incredible upset #LópezKambososJr | @autozone pic.twitter.com/Kka8UXXc8T