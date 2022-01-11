«Он сделал мне больно». Джошуа страдает после поражения от Усика сильнее, чем после нокаута от Руиса

Тогда британец знал, что нужно исправить, сейчас он не уверен в победе в реванше

Энтони Джошуа / Фото - Getty Images

После поражения Энтони Джошуа от Александра Усика на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне прошло уже почти четыре месяца. Промоутеры боксеров говорят о намеченном на апрель реванша практически как о свершившемся факте, но британского боксера продолжают мучить осенние воспоминания.

В последнее время Джошуа не так часто раздает интервью СМИ, пытаясь сконцентрироваться на подготовке к будущему бою, который в значительной степени определит путь дальнейшего развития его карьеры. Однако даже по коротким фразам боксера, по интервью его промоутера Эдди Хирна видно, что психологическое состояние Энтони очень тяжелое. Сейчас он переживает самый сложный период карьеры, если не всей жизни, хотя его страница в соцсетях порой и радует жизнерадостными снимками.

На профи-ринге Джошуа потерпел два поражения: летом 2019 года он проиграл нокаутом Энди Руису, а осенью 2021-го – Усику. Но, несмотря на то, что во втором случае он не побывал на канвасе, это поражение принесло ему гораздо больше боли. И это не выдумка – об этом британский боксер сказал прямым текстом:

«Когда я проиграл в первый раз [Руису], я никогда не оправдывался. У меня были свои причины, но я принял свое поражение, потому что знал, что реваншируюсь, поэтому я замахнулся на это. Но против Усика было больно, потому что я был готов на 100 процентов. У меня не было проблем, все было круто. Я просто вышел и проиграл лучшему боксеру в тот вечер».

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Джошуа продолжает верить, что в тот вечер сделал все правильно, но все равно проиграл. Это мешает ему готовиться к реваншу, это ограничивает его в маневре. Поэтому сейчас он как никогда нуждается в новом тренере и свежем взгляде на ситуацию – и, судя по всему, он пошел на этот шаг.

«Было больно, но это дает мне мотивацию выйти меня из положения, которое мысленно убивает меня. Я вернусь назад, и я искуплю свою вину».

Keep positive even if the world’s crumbling in front of you! London I love you & thank you each and every time! pic.twitter.com/GBgF7e5hcm — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 25, 2021

Единственно верный путь для британца, о котором говорили все эксперты после боя, – использовать свое преимущество в габаритах. Джошуа относится к этой идее осторожно, поскольку понимает, что переусердствовать в этом направлении будет равноценно для него поражению: хитрый и юркий Усик очень хорошо умеет использовать свои сильные стороны против таких соперников.

«В этом бою стало ясно, что стили создают бои, и я выбрал неправильный стиль. Это не значит, что в следующий раз я буду качаться, как сумасшедший, но у меня есть определенные сильные стороны, которые доставят ему и многим другим парням много проблем».

Уже в который раз Джошуа неосознанно дает понять, насколько сейчас он неустойчив морально. Каждое его интервью – это сплав сомнений и неуверенности. В таком состоянии в реванше против Усика ему не победить, но время еще есть. И вряд ли Энтони сам выберется – ему нужны люди, которые смогут помочь. Посмотрим, получится ли, – между строк каждого интервью британца это однозначно будет сквозить.