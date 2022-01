«Он сделал мне больно». Джошуа страдает после поражения от Усика сильнее, чем после нокаута от Руиса

Энтони Джошуа / Фото - Getty Images

После поражения Энтони Джошуа от Александра Усика на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне прошло уже почти четыре месяца. Промоутеры боксеров говорят о намеченном на апрель реванша практически как о свершившемся факте, но британского боксера продолжают мучить осенние воспоминания.

В последнее время Джошуа не так часто раздает интервью СМИ, пытаясь сконцентрироваться на подготовке к будущему бою, который в значительной степени определит путь дальнейшего развития его карьеры. Однако даже по коротким фразам боксера, по интервью его промоутера Эдди Хирна видно, что психологическое состояние Энтони очень тяжелое. Сейчас он переживает самый сложный период карьеры, если не всей жизни, хотя его страница в соцсетях порой и радует жизнерадостными снимками.

На профи-ринге Джошуа потерпел два поражения: летом 2019 года он проиграл нокаутом Энди Руису, а осенью 2021-го – Усику. Но, несмотря на то, что во втором случае он не побывал на канвасе, это поражение принесло ему гораздо больше боли. И это не выдумка – об этом британский боксер сказал прямым текстом:

Джошуа продолжает верить, что в тот вечер сделал все правильно, но все равно проиграл. Это мешает ему готовиться к реваншу, это ограничивает его в маневре. Поэтому сейчас он как никогда нуждается в новом тренере и свежем взгляде на ситуацию – и, судя по всему, он пошел на этот шаг.

Keep positive even if the world’s crumbling in front of you! London I love you & thank you each and every time! pic.twitter.com/GBgF7e5hcm