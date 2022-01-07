Слухи оказались правдой. Джошуа будет готовиться к реваншу с Усиком под руководством нового тренера

Энтони Джошуа / фото - Getty Images

Экс-чемпион в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) подтвердил слухи о том, что к титульному реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 КО) он будет готовиться под руководством нового тренера. Слова AJ приводит портал The Mirror.

Может быть, я могу провести подготовительный сбор в Дубае, может быть, я могу провести тренировки в Африке, в Америке, – просто новая среда, чтобы вновь вдохновиться и взять штурмом супертяжелый дивизион.

Сейчас настало такое время в моей карьере, когда я собираюсь заняться настоящей работой и пойти на некоторые жертвы. Все хорошо, каждая вещь будет иметь смысл в дальнейшем, но прямо сейчас я намерен окунуться в новое окружение, поработать с новыми тренерами и отправиться на войну. У меня настрой воина».