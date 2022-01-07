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03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
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Слухи оказались правдой. Джошуа будет готовиться к реваншу с Усиком под руководством нового тренера

Раньше AJ заявлял, что не уйдет от Роберта Маккракена
Бокс Профессиональный бокс
08:22
Слухи оказались правдой. Джошуа будет готовиться к реваншу с Усиком под руководством нового тренера
Энтони Джошуа / фото - Getty Images

Экс-чемпион в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) подтвердил слухи о том, что к титульному реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 КО) он будет готовиться под руководством нового тренера. Слова AJ приводит портал The Mirror.

«Я лояльный человек. Я верю, что лояльность очень важна. Все это время я тренировался в Шеффилде, но я хорошо поболтал со своим тренером, и я хочу попробовать что-то новое, хочу попробовать новое окружение.

Может быть, я могу провести подготовительный сбор в Дубае, может быть, я могу провести тренировки в Африке, в Америке, – просто новая среда, чтобы вновь вдохновиться и взять штурмом супертяжелый дивизион.

Сейчас настало такое время в моей карьере, когда я собираюсь заняться настоящей работой и пойти на некоторые жертвы. Все хорошо, каждая вещь будет иметь смысл в дальнейшем, но прямо сейчас я намерен окунуться в новое окружение, поработать с новыми тренерами и отправиться на войну. У меня настрой воина».

Ранее Джошуа заявлял, что хочет, чтобы его помнили как настоящего воина.

Михаил Рыбак
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик

Комментарии 1

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7 января 2022г. 08:56
Эх, Антон. Как же ты боишься Сашу. Сколько всего наговорил, сколько шатаний по миру, в поисках ответа. Не слабо так залезли человеку в голову
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