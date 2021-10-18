Он точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем

Один из спарринг-партнеров даже не дебютировал в профессионалах

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Ричард Комми / Фото - Boxing Sсene

Этот бой становится все ближе и ближе. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) уступил Теофимо Лопесу, потерял все свои пояса и серьезно отдалил от, казалось бы, уже почти исполненной мечты – статуса абсолютного чемпиона мира.

Украинец перенес операцию на плече, вернулся ураганным боем против Масайоши Накатани и теперь готовится к следующему бою. Мы все еще ждем официального объявления встречи, но сомнений нет – 11 декабря на Madison Square Garden Ломаченко подерется с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Ганец является экс-чемпионом мира, нокаутером, который 90% своих побед добыл досрочно, но уступал Денису Шафикову и Роберту Истеру (оба раза раздельным решением на территории соперника), а также Теофимо Лопесу – нокаутом во втором раунде.

О возможном поединке Ломаченко – Комми говорили уже давно. Правда тогда разговоры велись в контексте очередного шага украинца к тому, чтобы собрать у себя все пояса легкого дивизиона. Сейчас же эта встреча – возможность для обоих повысить свои акции на рынке боксеров, не владеющих титулами.

Украинец вылетел в США на подготовку к бою с Комми. Она, судя по всему, как и предыдущие, пройдет в Окснарде, Калифорния . Тогда как Ричард занимается в Бруклине, Нью-Йорк. В сети даже есть видео одного из спаррингов экс-чемпиона мира. Честно говоря, это сложно назвать подготовкой к бою с Ломаченко:

На этом видео Комми с 22-летним бразильцем Эдуардо Диого. Он боксирует во втором наилегчайшем весе (до 52,1 кг), тогда как поединок с Ломаченко пройдет в легком дивизионе (до 61,2 кг), это на пять весовых категорий выше.

Да, многие говорят, что украинец маловат для своего дивизиона. Но не настолько же. К тому же, если верить BoxRec, то Ломаченко даже выше Диого (на 2 сантиметра), хоть у бразильца и заметно больше размах рук – 176 см против 166 см у украинца.

У спарринг-партнера Комми только три поединка на профессиональном ринге (три победы), последний из которых произошел в июле и завершился нокаутом во втором раунде:

Но это не единственный спарринг-партнер Ричарда, которого удалось засечь в соцсетях. Также ганец работает в ринге с Джонибеком Хотамовым, который родился в Узбекистане, но проживает в США.

Его главное достижение – победа в турнире Золотых перчаток Daily News в 2016 году. В 2018 году, когда он боксировал уже в более крупном турнире Золотых перчаток Нью-Йорка, то дошел до финала. Но в зале театра Madison Square Garden уступил.

30 октября Хотамов должен дебютировать в профессионалах во втором полулегком весе (идеальный дивизион Ломаченко). Соответственно, сейчас он находится уже на финальной стадии подготовки.

Впрочем, такому странному выбору спарринг-партнеров Комми не стоит удивляться. Еще ведь рано начинать какую-то интенсивную работу в ринге – до поединка остается еще восемь недель. Времени пригласить к себе более классных боксеров более чем достаточно.

Ну а сейчас можно подвигаться и с парнями, которые только рады получить возможность хоть немного перенять опыт у бывшего чемпиона мира. И за это Комми респект.