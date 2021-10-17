Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник

Их бой обсуждали еще несколько лет назад

История

Ричард Комми / Фото - Boxing Scene

Уже известны и дата, и место следующего боя Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). А также известен его следующий соперник. Им станет экс-чемпион мира Ричард Комми (30-3, 27 КО).

Пока еще бой не объявили официально, и оба боксера стесняются говорить о поединке. Но ганский боец уже не раз высказывался об украинце, ведь впервые о встрече с ним заговорили еще несколько лет назад.

Комми уступал трижды в своей карьере: Роберту Истеру, Денису Шафикову и Теофимо Лопесу. Но он всегда был уверен – является одним из лучших бойцов дивизиона. А поэтому сможет дать настоящий бой украинцу.

В частности, Ричард говорил это перед поединком против Исы Чаниева, которого нокаутировал во втором раунде боя за пояс IBF:

«Конечно же я хочу подраться с Ломаченко. Это будет зрелищный бой. И я знаю, что могу победить. Мы с ним лучшие боксеры дивизиона».

После победы над Чаниевым Комми только подтвердил свою готовность встретиться с Ломаченко:

«Он отличный боец. Когда мы сойдемся в ринге, то это будет замечательный бой. Но он еще никогда не сталкивался с мощью, подобной моей. Я верю, что могу победить его в своем взрывном стиле».

После этого начались переговоры о поединке за статус абсолютного чемпиона мира. Ломаченко ехал в Лондон боксировать с Люком Кэмпбеллом в бою за пояса WBC, WBA и WBO. А Комми незадолго до этого провел свою первую защиту титула, избив Раймундо Бельтрана.

Еще перед поединком ганский боксер вновь подтвердил, что готов встретиться с украинцем и доказать свою конкурентоспособность:

«Я был бы рад подраться с Ломаченко. Нет разницы, кто в угле напротив меня, я знаю, что я лучший боксер в легком весе. И я собираюсь это продемонстрировать».

Комми не сомневался, что украинец победит Кэмпбелла, считал именно Ломаченко фаворитом боя. Но с чем Ричард не был согласен, так это со статусом звезды №1 в рейтинге P4P для Василия:

«Ломаченко называет себя лучшим боксером вне зависимости от веса. Но, по большому счету, я иного мнения. У него была великолепная любительская карьера, но это профессиональный бокс – это два совершенно разных вида спорта. Лично для меня Канело, Кроуфорд, Спенс, Уайлдер стоят выше».

После этого оба успели проиграть Теофимо Лопесу, а затем вернуться в ринг впечатляющими досрочными победами

Сейчас американец владеет всеми поясами в легком весе. Обидно, но такой поединок как Комми – Ломаченко останется без титулов на кону. Но он все равно должен получиться достаточно захватывающим. Ричард ведь уверен, что сможет дать бой украинцу.

Еще бы парень с 90% побед нокаутом не был уверен в себе. Вопрос только в там, даст ли Василий ему воспользоваться своим ударом. Если все пойдет по плану, то мы узнаем это 11 декабря на Madison Square Garden.