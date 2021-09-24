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Он точно сумасшедший. Вудли решил сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола»

Бывший чемпион UFC жаждет реванша с известным видеоблогером

Бокс Профессиональный бокс
10:41
Он точно сумасшедший. Вудли решил сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола»
Тайрон Вудли и Джейк Пол / Фото - dknation.draftkings.com
Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли (0-1, Бокс) намерен провести реванш с популярным видеоблогером Джейком Полом (4-0, 3 КО, Бокс), которому в августе в боксерском поединке.

Цитирует Вудли MMA Junkie.

«Думаю, будет разумно провести реванш. Кстати, я собираюсь сделать татуировку в субботу. Чувствую, что я должен это сделать, потому что это серьезно. Не знаю, где ее сделать – точно не на шее и не на лице. Может быть на костяшки пальцев...».


Напомним, ранее соперники договорились о необычной ставке на поединок. Тот, кто проиграет, должен будет набить памятную татуировку с признанием в любви к сопернику.

Противостояние накануне Пол – Вудли состоялось в Кливленде. Поединок завершился победой Джейка раздельным решением судей.

Владимир Кириченко
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