Тренер Пола: «Никто не хочет видеть реванш против Вудли»
Он точно сумасшедший. Вудли решил сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола»
Бывший чемпион UFC жаждет реванша с известным видеоблогером
10:41
Тайрон Вудли и Джейк Пол / Фото - dknation.draftkings.comЭкс-чемпион UFC Тайрон Вудли (0-1, Бокс) намерен провести реванш с популярным видеоблогером Джейком Полом (4-0, 3 КО, Бокс), которому в августе в боксерском поединке.
Цитирует Вудли MMA Junkie.
«Думаю, будет разумно провести реванш. Кстати, я собираюсь сделать татуировку в субботу. Чувствую, что я должен это сделать, потому что это серьезно. Не знаю, где ее сделать – точно не на шее и не на лице. Может быть на костяшки пальцев...».
Напомним, ранее соперники договорились о необычной ставке на поединок. Тот, кто проиграет, должен будет набить памятную татуировку с признанием в любви к сопернику.
Противостояние накануне Пол – Вудли состоялось в Кливленде. Поединок завершился победой Джейка раздельным решением судей.