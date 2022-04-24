«Определим самого крутого ублюдка на планете». Фьюри и Нганну обсудили потенциальный поединок
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обладатель титула UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) обсудили возможный предстоящий поединок:
Фьюри
Я чемпион в хэвивейта в боксе, он – в UFC. Он в хорошей форме, посмотрите на эти мышцы.
Нганну
Я хочу определить самого крутого ублюдка на этой планете.
Фьюри
Здорово, Фрэнсис. Мне нужно пару месяцев, и я буду готов к возвращению. Он выглядит здорово, не так ли? Нганну, большие ли у тебя яйца?
Это будет удивительное шоу, которого еще не было в истории. Мы не говорим о малышах. 240 фунтов и 270 фунтов, это будет взрывной поединок.
Нганну
В конце 2022 года мы будем начинать обсуждать этот бой. Это произойдет в 2023 году.
Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну в Африке. Грохот в джунглях 2 (отсылка к поединку Мухаммеда Али и Джорджа Формана в ДР Конго – XSPORT).
"Definitely sometime next year. 2023. That fight will happen!"— UFC on BT Sport (@btsportufc) April 23, 2022
"Tyson Fury vs. Francis Ngannou in Africa. The Rumble in the Jungle 2!"@francis_ngannou is adamant the @Tyson_Fury fight will happen! #FuryWhyte pic.twitter.com/h4wuQGGsvO
Напомним, что Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры.
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