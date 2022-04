«Определим самого крутого ублюдка на планете». Фьюри и Нганну обсудили потенциальный поединок

Фото: mmafighting.com

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) и обладатель титула UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) обсудили возможный предстоящий поединок:



Фьюри

Нганну

Фьюри

Нганну

"Definitely sometime next year. 2023. That fight will happen!"



"Tyson Fury vs. Francis Ngannou in Africa. The Rumble in the Jungle 2!"@francis_ngannou is adamant the @Tyson_Fury fight will happen! #FuryWhyte pic.twitter.com/h4wuQGGsvO