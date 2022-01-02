Ортис досрочно остановил Мартина в бою с обоюдными нокдаунами
Ортис проигрывал Мартину на карточках судей на момент остановки боя
Кубинец сумел переломить ход поединка
07:34
Фото: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions
42-летний кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис (33-2, 28 КО) в шестом раунде выиграл у Чарльза Мартина (28-3-1, 16 КО).
В Сети появились судейские записки на момент остановки боя. На всех трех карточках Ортис проигрывал американцу – 45:48, 46:47, 45:48.
Напомним, в ходе поединка Ортис дважды побывал в нокдауне.