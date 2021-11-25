Лопес рассказал, сколько боев планирует провести в следующем году
Оставят пояса для Ломаченко? Лопес сообщил об обязательном условии боя с Хэйни
Абсолютный чемпион не намерен драться в 135-и фунтах
25 ноября 22:55
Теофимо Лопес / Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил в интервью iFL TV, что уже есть договор о поединке с Девином Хэйни (26-0, 15 KO):
Мы о чем-то договорились, я предполагаю. Но дело в том, что мы условились, что бой будет. Но не было ни слова о том, что поединок пройдет в легком весе. Так что в 140 фунтах мы можем сразиться.
Напомним, что Лопес следующий бой проведет с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.
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