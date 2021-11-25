Оставят пояса для Ломаченко? Лопес сообщил об обязательном условии боя с Хэйни

Абсолютный чемпион не намерен драться в 135-и фунтах

Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил в интервью iFL TV, что уже есть договор о поединке с Девином Хэйни (26-0, 15 KO):



Мы о чем-то договорились, я предполагаю. Но дело в том, что мы условились, что бой будет. Но не было ни слова о том, что поединок пройдет в легком весе. Так что в 140 фунтах мы можем сразиться.

Напомним, что Лопес следующий бой проведет с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.