Отец Фьюри раскритиковал подготовку сына к бою против Уайлдера
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), критически отозвался о тренировочном лагере сына перед третьим боем против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Его слова приводит boxingscene.com:
«Когда он сошел с самолета в Лас-Вегасе, то там его уже ждали 200 человек, готовых поддакивать ему при первой же возможности. Ведь он, словно дудочник, не так ли? Именно это он и делает. Люди следуют за ним по округе, чтобы получить желаемое. «Да, Тайсон. Ты это, ты то, ты – лучший в мире. Мы любим тебя». Этот паренек уже слышал все это раньше. Они не любят тебя, им нет до тебя дела, им лишь нужны твои деньги и известность, чтобы самоутвердиться.
Ему нужно работать, как мы работаем тут. Один на один. Он должен выбрать всего несколько людей, которым он может доверять, и трудиться не покладая рук. Все должно быть правильно: ему необходимо проливать кровь, сопли и слезы, находясь в зале. И я не вижу, чтобы сегодня он делал это.
Как по мне, он потерял в своей подвижности. Раньше он был более скользким и неудобным, а сейчас же стал немного односторонним».
Напомним, изначально боксеры должны были встретиться в июле, однако затем у Фьюри обнаружили коронавирус. После этого бой перенесли на 9 октября.
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