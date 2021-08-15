Отец Фьюри раскритиковал подготовку сына к бою против Уайлдера

Джон Фьюри / Фото: Vbet News

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), критически отозвался о тренировочном лагере сына перед третьим боем против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Его слова приводит boxingscene.com:

Ему нужно работать, как мы работаем тут. Один на один. Он должен выбрать всего несколько людей, которым он может доверять, и трудиться не покладая рук. Все должно быть правильно: ему необходимо проливать кровь, сопли и слезы, находясь в зале. И я не вижу, чтобы сегодня он делал это.

Как по мне, он потерял в своей подвижности. Раньше он был более скользким и неудобным, а сейчас же стал немного односторонним».