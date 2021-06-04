Отец Лопеса предсказал, что поединок абсолютного чемпиона принесет Thriller свыше 100 миллионов долларов

Теофимо Лопес / Фото: Thriller Fight Club / Tom Hogan

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, рассчитывает, что бой его сына против легковеса Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) соберет два миллиона платных трансляций.



Слова Лопеса-старшего приводит boxingnews24.com:

Билеты только появились в продаже. Посмотрим, как все сложится. Я предвижу, что бой принесет много денег. Многие недооценивают моего сына. Он принес свыше 4 млн просмотров на ESPN, так что мы уже собираем миллионы.

Вы должны понять, что многие из этих зрителей – не рядовые болельщики. Многие из тех, кто смотрит бои моего сына, – это настоящие фанаты. Есть фан-база YouTube, но вместе с ней есть и настоящие фаны, которые смотрят бокс. Трансляцию купят свыше двух миллионов человек, и при этом PPV стоит всего 59,95 доллара. Вряд ли просмотр поединка вас убьет. Можно собрать 5-7 человек, и тогда просмотр обойдется примерно в 5 долларов с каждого.