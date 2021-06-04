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Отец Лопеса предсказал, что поединок абсолютного чемпиона принесет Thriller свыше 100 миллионов долларов

По его прогнозам, бой соберет два миллиона платных подписок
Бокс Профессиональный бокс
11:52
Отец Лопеса предсказал, что поединок абсолютного чемпиона принесет Thriller свыше 100 миллионов долларов
Теофимо Лопес / Фото: Thriller Fight Club / Tom Hogan

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, рассчитывает, что бой его сына против легковеса Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) соберет два миллиона платных трансляций.

Слова Лопеса-старшего приводит boxingnews24.com:

Бой соберет два миллиона PPV, потому что мы выступаем на большой платформе. Это другая история. У нас будет Дженнифер Лопес, мы все еще работаем над тем, чтобы заполучить всех этих артистов. В этот вечер будет много знаменитостей. Это будет взрывная ночь.

Билеты только появились в продаже. Посмотрим, как все сложится. Я предвижу, что бой принесет много денег. Многие недооценивают моего сына. Он принес свыше 4 млн просмотров на ESPN, так что мы уже собираем миллионы.

Вы должны понять, что многие из этих зрителей – не рядовые болельщики. Многие из тех, кто смотрит бои моего сына, – это настоящие фанаты. Есть фан-база YouTube, но вместе с ней есть и настоящие фаны, которые смотрят бокс. Трансляцию купят свыше двух миллионов человек, и при этом PPV стоит всего 59,95 доллара. Вряд ли просмотр поединка вас убьет. Можно собрать 5-7 человек, и тогда просмотр обойдется примерно в 5 долларов с каждого.

Напомним, что в следующем поединке Лопес может сойтись в ринге с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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