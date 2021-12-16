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02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
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Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером

В видео актер высмеял людей, которые постоянно критикуют

Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в Instagram опубликовал отрывок видео с умершим в 2021 году российским актером и рок-музыкантом Петром Мамоновым.


В словах Мамонова высмеиваются люди, постоянно все критикующие. Публикация этого видео может быть ответом критикам, которые высказывают Ломаченко претензии из-за отсутствия флага Украины после победы над Ричардом Комми.

Карен Агабекян
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Василий Ломаченко

Комментарии 62

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16 декабря 2021г. 08:33
Еще 25 лет назад я услышал выражение , от деда Бойко на работе,  (ебан..ые Кацапы)  только сейсас мне дошло, и все таки дед был прав.:ok:
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16 декабря 2021г. 11:09
8)
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16 декабря 2021г. 11:09
8)
0 0
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16 декабря 2021г. 08:20
На польских унитазах пусть флаг вешают, " патриоты " кастрюлеголовые.
0 0
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16 декабря 2021г. 09:19
Вынапрасно пидар
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16 декабря 2021г. 07:40
васек подумал головою
ему понравилось и он
решает думать только нею
а жопой больше никогда
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15 декабря 2021г. 18:13
Любить Украину и Украинцев можно сердцем без выпендрёжа. Сколько ура патриотов бегающих в вышиванках и с флагами и затем предают при первом удобном случае Украину.
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15 декабря 2021г. 17:45
Молодец Вася. За тебя. Так держать.
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15 декабря 2021г. 15:34
Да пошел он в месте с этим кацапом......
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15 декабря 2021г. 18:14
Ну ты и личинка вши!((
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15 декабря 2021г. 18:18
Гадченко, ну ты понял чья ты личинка?
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16 декабря 2021г. 08:26
Ходи и оглядывайся, кастрюлеголовый пЭдик 🤕
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15 декабря 2021г. 15:11
Власть не может организовать теле передачу о наших спортсменах , которые прославляют нашу страну на весь Мир. А тут на тебе флаг поднял свой. НУ И ЧТО? ЛОМА , ДАВАЙ ВСЕ ПОЯСА И ПОКАЖИ КТО найлучший Патриот
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15 декабря 2021г. 15:35
Завыли кастрюлеголовые. А шо, держава принимала участие в этом деле? Организовывала бой, тренеровки обеспечивала?  Даже трансляцию боя и ту похерила. Так какие притензии?
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15 декабря 2021г. 18:03
Согласен. Позор! Суркис и Ахметов футбольные матчи не показывают болельщикам по ТВ, а министр спорта боксёрские. Позор!
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16 декабря 2021г. 10:42
Патриот в смысле уаз
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15 декабря 2021г. 15:02
Який ти українець.Пацакське хамло.
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15 декабря 2021г. 14:30
Вася-Васей, Усик-Усиком,,зажрались,цены себе несложат.НаКличков бухтите,а они себе вытребеньки не позволяли,за них болел аж мурахи по спине бегали, всё заУкраину-неньку.асейчас только и ждёшь,что ошмётки выкинут.теперь иногда и смотреть не хочется
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16 декабря 2021г. 12:05
Мало того,Клички могли бы преспокойненько себе жить себе в Германии,но ведь вернулись на Родину
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16 декабря 2021г. 16:47
Они делают больше денег дома. Ты думаешь Кличко выбирали мэром в Германии
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15 декабря 2021г. 14:06
Ломаченко малороссийское животное
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15 декабря 2021г. 15:39
А ты что колерованный кацап что ли или просто дятел?
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15 декабря 2021г. 15:39
А ты что колерованный кацап что ли или просто дятел?
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16 декабря 2021г. 03:12
Вы голимые олени мы все люди и это его право что хочет то и делает
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16 декабря 2021г. 03:12
Вы голимые олени мы все люди и это его право что хочет то и делает
0 0
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16 декабря 2021г. 03:12
Вы голимые олени мы все люди и это его право что хочет то и делает
0 0
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16 декабря 2021г. 03:16
Какие вы все тупые и очень Гнелые!!!!! Вы Расисты и Нацысты!!!!! Таких как вы топить нужно!!!!!! Не забывайте что мы люди все и не имеет значения челкой стороны ты или он и какая нация! Мы все живём на одной планете!!!
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16 декабря 2021г. 03:17
Ты тупое создание
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