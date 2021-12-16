Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером

В видео актер высмеял людей, которые постоянно критикуют





Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в Instagram опубликовал отрывок видео с умершим в 2021 году российским актером и рок-музыкантом Петром Мамоновым.



В словах Мамонова высмеиваются люди, постоянно все критикующие. Публикация этого видео может быть ответом критикам, которые высказывают Ломаченко претензии из-за отсутствия флага Украины после победы над Ричардом Комми.