Паркер одержал победу над Чисорой единогласным решением судей
Паркер: «Чисора оказался стойким парнем и никогда не останавливался»
Новозеландец поделился мыслями после победы в реванше с британцем
07:40
Джозеф Паркер / фото - manchestereveningnews.co.uk
Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) поделился мыслями после победы в реванше с Дереком Чисорой (32-12, 23 KO).
Слова Паркера приводит Daily Mail:
«Дерек оказался стойким парнем и никогда не останавливался, продолжая наступать до самого финального гонга. Он является украшением бокса, а толпа просто сходила с ума, когда он возвращался после этих нокдаунов – им просто хотелось поддержать его. Но мы практиковали и практиковали этот джеб и апперкот.
Я чувствовал себя гораздо увереннее, чем в прошлом бою. Нам было важно хорошо начать и не быть робкими. Я старался следовать плану, но мне предстоит еще много работы в зале...
Если честно, мне хотелось бы увидеть, как он уйдет с ринга. Он отдал боксу все, что у него было, но решать ему».
Джозеф Паркер одержал победу над Дереком Чисорой единогласным решением судей.