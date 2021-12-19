Паркер: «Чисора оказался стойким парнем и никогда не останавливался»

Джозеф Паркер / фото - manchestereveningnews.co.uk

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) поделился мыслями после победы в реванше с Дереком Чисорой (32-12, 23 KO).

Слова Паркера приводит Daily Mail:

Я чувствовал себя гораздо увереннее, чем в прошлом бою. Нам было важно хорошо начать и не быть робкими. Я старался следовать плану, но мне предстоит еще много работы в зале...

Если честно, мне хотелось бы увидеть, как он уйдет с ринга. Он отдал боксу все, что у него было, но решать ему».