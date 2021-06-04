Экс-тренер Кличко: «Стюард, воспитавший 13 чемпионов мира – легенда. А в чем Анатолий Ломаченко легенда?»
«Перезагрузка». Ломаченко странный образом готовится к поединку с Накатани
Украинец вернется в ринг 26 июня
09:50
Василий Ломаченко / Фото: Boxingnewsonline.net
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) 26 июня вернется в ринг. Украинцу будет противостоять японец Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).
Ломаченко в США готовится к поединку, который пройдет в Лас-Вегасе. Василий в своем Instagram опубликовал новое фото. Такую подготовку к поединку вы вряд ли видели.
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Напомним, что экс-тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что отец легковеса Анатолий Ломаченко стал причиной проблем сына со здоровьем.