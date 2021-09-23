Плант: «Не может быть, что вы верите в это дерьмо»

Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Чемпион мира IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) в Twitter рассказал свою версию, из-за чего случилась его потасовка с обладателем остальных поясов в дивизионе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО):

Не может быть, что вы верите во все это дерьмо. Правда заключается в том, что он слетел с катушек, поскольку встретил человека, который его не боится, и который уж точно не выходит с ним в ринг лишь ради чека. Его эго попросту не может с этим справиться.

Вы никогда не услышите, как я говорю о чьей-то матери, детях или жене. Когда мужчины идут на войну, они оставляют женщин и детей дома».