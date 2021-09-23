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Плант: «Не может быть, что вы верите в это дерьмо»

Чемпион IBF рассказал о потасовке с Саулем Альваресом
Бокс Профессиональный бокс
08:33
Плант: «Не может быть, что вы верите в это дерьмо»
Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Чемпион мира IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) в Twitter рассказал свою версию, из-за чего случилась его потасовка с обладателем остальных поясов в дивизионе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО):

«Моя мать была застрелена полицейским два года тому назад. Так зачем мне упоминать чью-либо мать? И даже если бы мне было по**й, то для чего мне открывать эту дверь для кого-то, кто тут же скажет мне в ответ: «А разве не твою маму убили полицейские, тупица?»

Не может быть, что вы верите во все это дерьмо. Правда заключается в том, что он слетел с катушек, поскольку встретил человека, который его не боится, и который уж точно не выходит с ним в ринг лишь ради чека. Его эго попросту не может с этим справиться.

Вы никогда не услышите, как я говорю о чьей-то матери, детях или жене. Когда мужчины идут на войну, они оставляют женщин и детей дома».

Альварес ранее заявил, что толкнул Планта из-за того, что тот оскорбил его мать и пообещал нокаутировать британца до восьмого раунда.

Бой Альварес – Плант состоится 6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Сергей Остапенко
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Теги

Калеб Плант Сауль Альварес

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