Плант: «Не может быть, что вы верите в это дерьмо»
Чемпион мира IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) в Twitter рассказал свою версию, из-за чего случилась его потасовка с обладателем остальных поясов в дивизионе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО):
«Моя мать была застрелена полицейским два года тому назад. Так зачем мне упоминать чью-либо мать? И даже если бы мне было по**й, то для чего мне открывать эту дверь для кого-то, кто тут же скажет мне в ответ: «А разве не твою маму убили полицейские, тупица?»
Не может быть, что вы верите во все это дерьмо. Правда заключается в том, что он слетел с катушек, поскольку встретил человека, который его не боится, и который уж точно не выходит с ним в ринг лишь ради чека. Его эго попросту не может с этим справиться.
Вы никогда не услышите, как я говорю о чьей-то матери, детях или жене. Когда мужчины идут на войну, они оставляют женщин и детей дома».
Альварес ранее заявил, что толкнул Планта из-за того, что тот оскорбил его мать и пообещал нокаутировать британца до восьмого раунда.
Бой Альварес – Плант состоится 6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
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