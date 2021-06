«Победитель – наш новый тренер?». Что думают фанаты «Тоттенхэма» о проведении на их стадионе боя Джошуа – Усик

Болельщики считают, что владелец клуба решил снова срубить денег

Тема дня

Бой Джошуа и Усика пройдет в Лондоне

Поединок Энтони Джошуа и Александра Усика – одно из самых обсуждаемых событий последних недель. После того, как сорвался бой AJ против Тайсона Фьюри, именно украинец стал главным претендентом на бой с британцем, и вот на этой неделе стало известно, что, с большой долей вероятности, поединок пройдет в сентябре на стадионе «Тоттенхэма», вмещающем 62 тысячи зрителей.

Понятно, что еще стоит дождаться официального объявления поединка, однако некоторые британские эксперты уже успели раскритиковать эту затею.

Неоднозначной получилась и реакция футбольных фанатов «Тоттенхэма», чей дом в один из сентябрьских вечеров займут боксерские болельщики. Предлагаем окунуться в мир Twitter и посмотреть, что думают фанаты «шпор» об этой затее.

Большинство комментариев касаются жадности владельца клуба Дэниэла Леви, которого фанаты ненавидят, особенно после истории с Суперлигой. Также многие акцентируют внимание на том, что он нашел возможность заработать на этом поединке, но все еще не нашел нового главного тренера для команды

«Я уверен, что наш хозяин будет в восторге»

I'm sure our chairman will be delighted pic.twitter.com/XbxP5aTosc — Mario Theodorou (@APNMLondon) June 8, 2021

«Крупное подписание, которого хочет Леви.

Вот зачем был построен стадион – для таких мероприятий и NFL. Футбол – второстепенен».

This is the sort of major signing ENIC/Levy want.



This is why the stadium was built for events like this & NFL.



Football is secondary. — Az-COYS - (@az1974) June 8, 2021

«Я бы мог поклясться, что Джошуа тоже фанат «Арсенала».

I could have swore Joshua an arsenal fan as well — TyroneTHFC#PaulFonesca (@TyroneTHFC) June 8, 2021

«Будет приятно увидеть двух парней, которые хоть раз немного подерутся на нашем поле».

Will make a nice change seeing a couple of lads who actually have a bit of fight on our pitch for once. — Matt Lyne (@LyneMatt) June 8, 2021

«Это было буквально приоритетом для Леви в последние несколько недель».

This has literally been Levy’s priority over the past few weeks. #LevyOut — Stuart (@StuartMunday) June 8, 2021

«Это отборочный бой, чтобы стать новым главным тренером «Тоттенхэма»?

Is this the eliminator fight to get the chance to be Spurs' new coach? #coys — The Tottenham Chronicles (@TottenhamChron) June 8, 2021

«Можно организовать боксерский бой.

Но подписать тренера – никак».

can book a boxing match



can't sign a manager — Kronus T. Bear (@Kronus_T_Bear) June 8, 2021

«Усик и Джошуа в роли центральных защитников в следующем сезоне?»

Usyk and Joshua as Centre backs next season? — Nickh (@Nh2607) June 8, 2021

«Чтобы решить, кто [будет] тренером?»

To decide who is manager? — Marc Hayden (@marchaydenphoto) June 8, 2021

Конте: «Каковы амбиции вашего клуба»?

Леви: «Мы надеемся принять у себя NFL, регби и бокс, и у нас самая большая планка в стране».

Conte "What are your ambitions for the club?"



Levy "We hope to host NFL, Rugby and Boxing and we have the longest bar in the country". #COYS #THFC https://t.co/MheLNTXnZX — stuart norris (@stuey_norris) June 8, 2021

«Самый большой титул, который был на нашем стадионе».

biggest title that’s been in our stadium https://t.co/deCRsk3fBE — Andres (@zRadiqtion) June 8, 2021

«Победитель получит возможность возглавить «шпор».

Winner gets to manage Spurs https://t.co/QLSM96I2gH — Chad Smith (@Chadwicks22) June 8, 2021

«Леви больше озабочен этим, чем поиском нового тренера».

Levy more preoccupied with this than getting a new manager https://t.co/mHfh2XF31m — Jamie Roberts (@jamleeroberts) June 8, 2021

«Кому нужны тренеры или трофеи…»