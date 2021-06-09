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В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя

В украинца продолжают не верить
Бокс Профессиональный бокс
12:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя Мнение
Британские эксперты не верят в шансы Усика в бою с Джошуа

Энтони Джошуа все же подерется с Александром Усиком. История начинает обрастать подробностями, а, значит, очень близка к правде и официальному объявлению. Во вторник вечером Sky Sports объявил, что поединок состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» – арене, вмещающей 62 тысячи зрителей.

В Британии по-прежнему очень скептически относятся к перспективе этого противостояния. Несмотря на два статусных и победных поединка на Туманном Альбионе против Тони Белью и Дерека Чисоры, перспективы Усика в хэвивейте, особенно в боях против топ-боксеров, не являются обсуждаемой темой в экспертной и болельщицкой среде. Точнее, все обсуждения сводятся к одному – на поединке против Джошуа для украинца все закончится.

Обозреватель Чарльз Брюн пошел еще дальше и назвал неразумным решением организовывать бой Джошуа и Усика на такой большой арене, как стадион «Тоттенхэма».

«Это большой стадион для такого низкоуровневого боя между гигантом Джошуа и легким бывшим чемпионом в крузервейте Усиком.

Усик не может боксировать на уровне хэвивейта, и в этом бою его ждет множество разочарований. Если Джошуа не сбавит газ и не сдуется от истощения, этот бой не продлится долго. Усик ужасно плохо выглядел против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры.

Надеюсь, Эдди Хирн не выбрал слишком большую площадку для этого боя. У Усика нет много приверженцев, этот бой ему однозначно не дадут выиграть».

На стадионе «Тоттенхэма» первоначально должна была пройти защита Джошуа против Кубрата Пулева в конце прошлого года. Однако из-за пандемии его перенесли в маленький зал Wembley Arena.

Бой Джошуа - Пулев на Wembley Arena / Фото - Matchroom

Поединок получился откровенно скучным, даже для самого Джошуа, который в поздних раундах все же свалил болгарского ветерана. Далеко не факт, что тот бой даже в непандемийных условиях вызвал бы большой ажиотаж у британских фанатов, хотя даже тогда эксперты выдавали больше авансов «Кобре», чем сейчас Усику.

Теперь же ожидается еще более печальная картина, тем более, на фоне большого разочарования от срыва боя против Тайсона Фьюри. Но у британских фанатов есть возможность опровергнуть все эти опасения.

Возможно, Усику это и на руку. Такая гигантская недооценка со стороны всех вокруг может быть очень полезной. И, напротив, вредной для фаворита. Тем более что сам Усик транслирует свою заряженность на это противостояние, понимая, что это главный шанс его карьеры.

Александр Черненко
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Энтони Джошуа Александр Усик

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