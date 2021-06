В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя

Британские эксперты не верят в шансы Усика в бою с Джошуа

Энтони Джошуа все же подерется с Александром Усиком. История начинает обрастать подробностями, а, значит, очень близка к правде и официальному объявлению. Во вторник вечером Sky Sports объявил, что поединок состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» – арене, вмещающей 62 тысячи зрителей.

AJ SET FOR SPURS



Anthony Joshua's planned world title fight against Oleksandr Usyk is set to be staged at Tottenham Hotspur Stadium.



