Пол оказался на 15 килограмм тяжелее Мейвезера

Мейвезер и Пол / фото - Showtime

В Майами, США, состоялась официальная процедура взвешивания накануне поединка блогера Логана Пола и легендарного боксера Флойда Мейвезера.

7 июня спортсмены проведут выставочный поединок, поэтому рамок весовых категорий у них не было. Весы под представителем развлекательного медиа показали 85,9 килограмм, а экс-чемпион мира завесил всего на 70,3 килограмма.

Money. Maverick. Miami. It's going down tomorrow night.



