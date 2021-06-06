Бетербиев высказался о бое Мейвезер – Пол
Пол оказался на 15 килограмм тяжелее Мейвезера
Боксеры встретятся в ринге 7 июня
6 июня 08:32
Мейвезер и Пол / фото - Showtime
В Майами, США, состоялась официальная процедура взвешивания накануне поединка блогера Логана Пола и легендарного боксера Флойда Мейвезера.
7 июня спортсмены проведут выставочный поединок, поэтому рамок весовых категорий у них не было. Весы под представителем развлекательного медиа показали 85,9 килограмм, а экс-чемпион мира завесил всего на 70,3 килограмма.
Money. Maverick. Miami. It’s going down tomorrow night.— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 5, 2021
ORDER #MayweatherPaul NOW: https://t.co/rsGCz1oyRA pic.twitter.com/Ap7FWXslRB
За трансляцией поединка следите на XSPORT 7 июня, начиная с 07:00.
Критику возвращения Мейвезера в ринг также читайте на нашем портале.
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