Кроуфорд признался, что беспокоится о стиле ведения боя Портером
Портер: «Я – единственный в своем роде боксер, который сможет победить Кроуфорда»
Бывший чемпион мира – о титульном поединке в Лас-Вегасе
13:41
Шон Портер / Фото - skysportsЭкс-чемпион мира в полусреднем дивизионе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) поделился поделился ожиданиями относительно предстоящего поединка против обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО).
Цитирует Портера Bad Left Hook.
«Я – особенный. Просто посмотрите мои бои, и вы поймете, что я умею все, а он не был в ринге с такими парнями. Я единственный в своем роде. Люди скажут: «Почему именно он станет тем, кто побьет Кроуфорда?» Но я – не все. Люди не привыкли видеть то, что показываю я. Я считаю, что мой опыт, как и мои навыки, помогут мне стать именно тем парнем».
Бой Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября. Для Теренса этот поединок может стать последним с Top Rank.
Комментарии 0