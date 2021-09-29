После победы Усика над Джошуа у Украины стало два чемпиона мира по боксу

Далеко от пика, но уже лучше

Фото: Getty Images Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал пояса WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе. Таким образом, у Украины теперь два чемпиона мира по боксу. Помимо Усика, – это Артем Далакян, который владеет поясом WBA в наилегчайшем дивизионе. Два чемпиона – прогресс, однако еще несколько лет назад Украины было четыре чемпиона мира: Александр Гвоздик, Василий Ломаченко, Александр Усик и Артем Далакян. При этом рекорд Украины – пять чемпионов мира одновременно в 2008 году: Виталий Кличко, Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук и Андрей Котельник (в этом же году Сидоренко проиграл свой пояс, а Юрий Нужненко получил статус чемпиона).

Сергей Остапенко