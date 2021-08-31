Джейк Пол: «Теперь могу спокойно уйти на пенсию»
Поступок, достойный уважения. Джейк Пол раздал миллион долларов боксерам, выступавшим на ивенте от Showtime
Известный видеоблогер поделился гонораром со своими коллегами по цеху
12:54
Джейк Пол / Фото - independent.co.ukОбнародованы гонорары участников боксерского шоу от Showtime в Кливленде.
Известный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО), победивший экс-чемпиона среднего дивизиона UFC Тайрона Вудли (0-1) раздельным решением судей, получил за поединок гарантированный гонорар в размере 2,8 млн долларов.
Отметим, что 1 млн долларов Пол раздал боксерам, выступавшим с ним в одном карде. Вудли к 850 тысячам долларов прибавил еще 220 тысяч.
Накануне Пол заявил, что готов завершить карьеру боксера.