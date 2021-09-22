Президент UFC высмеял организаторов боя Канело – Плант

Уайт не понимает, как можно было допустить драку во время битвы взглядов

Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Президент UFC прокомментировал потасовку во время битвы взглядов между будущими участниками боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО). Слова Уайта приводит MMA Fighting:

«Как долго организаторы в этом бизнесе, что позволяют боксерам подойти друг к другу, хотя рядом никого нет, кто мог бы предотвратить стычку? Трудно было сделать что-то более тупое. Организаторы рисковали большим боем с участием одних из самых больших звезд в спорте, при этом не попытались сохранить их в безопасности. Нельзя позволять двум альфа-самцам подходить друг к другу, не охраняя их».

После потасовки Альварес заявил, что толкнул Планта из-за того, что тот оскорбил его мать.



Напомним, бой Альварес – Плант состоится 6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.