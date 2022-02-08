Промоутер Джошуа: «Энтони думает, что может побить Усика»

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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не хотел брать отступные, чтобы не проводить реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



С самого первого дня после боя с Усиком Джошуа говорил, что хочет снова с ним драться. Энтони – боец, и этого у него не отнять. Ему будут давать советы, но AJ сам себе босс, и он будет принимать решение.

Любому боксеру тяжело согласиться на отступные. Джошуа говорил: «Мне придется идти по улице, и люди будут знать, что я уклонился от боя. Я так не делаю». Джошуа всегда дрался со всеми желающими, и он хочет реванша, поскольку думает, что может побить Усика. Мы тоже в это верим. Он никогда не пытался избежать этого боя. Я подошел к нему и сказал: «Смотри, у нас есть предложение от команды Фьюри». Но затем Тайсон не захотел драться с Усиком, пожелал провести промежуточный бой, и это был бардак.