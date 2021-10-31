Джейк Пол: «Томми Фьюри ценит деньги больше, чем свою фамилию»
Промоутер Джошуа – о бое Фьюри – Джейк Пол: «Если Томми проиграет, я его вырублю и уйду из бокса»
Хирн не понимает, как ютубер является сильнейшим соперником в карьере боксера
31 октября 22:55
Тайсон и Томми Фьюри / Фото: twitter.com/tommytntfury
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV поделился мнением о предстоящем поединке брата чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Томми Фьюри (7-0, 4 KO) и блогера Джейка Пола (4-0, 3 KO):
Джейк впервые дерется против боксера, а не бойца смешанных единоборств. Но посмотрите на послужной список Томми – Пол станет его сложнейшим соперником. О чем это говорит. Но мы же говорим о ютубере. Блогер является сильнейшим оппонентом в карьере Фьюри, а у него было семь боев. Каким-то образом, сам не могу понять, люди мне говорят, что предстоящий бой – 50 на 50.
Очевидно, что Томми должен побеждать. Если нет, я объявлю об уходе из бокса. Уйду с этого бизнеса, как только вырублю Фьюри.
Напомним, что в случае поражения Томми должен будет сменить фамилию.
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