Промоутер Джошуа рассказал, из-за чего Уайлдер может нокаутировать Фьюри
Эдди Хирн, промоутер бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), объяснил, почему Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) имеет неплохие шансы нокаутировать Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Хирна приводит DAZN:
«Под формулировкой, что Фьюри выглядит не готовым к бою, я подразумевал то, что он сейчас не в такой хорошей форме, в какой был перед вторым поединком. То есть я не считаю его не готовым. Просто неизвестно, насколько продуктивный у него был тренировочный лагерь и что у него там с настроем. Потому что этому поединку предшествовало много всяческой возни. Фьюри дурью не маялся, не поймите неправильно. Это я сейчас про то, что у него не так давно родился ребенок; сначала бой сорвался из-за коронавируса; ему пришлось очень часто летать из одной страны в другую. Я просто не думаю, что он подготовился идеально.
Не то чтобы он не готов... Может ли он побить Деонтея Уайлдера? Скорее всего, да. Но проблема в том, – проверено на опыте Ортиса, – что можно забирать раунд за раундом, но расслабишься на секунду – все, бой закончен. Поэтому интрига всего боя заключается только в этом моменте. Фьюри не должен и, скорее всего, не отдаст ни единого раунда Уайлдеру, но вероятность поражения все равно остается, и этот нюанс очень подогревает, правда же? За счет этого Уайлдер считается таким зрелищным бойцом ведь. Дважды Луис Ортис уверенно вел в поединках с ним и оба раза Уайлдер в конце концов отправлял его в нокаут».
Бой состоится 9 октября. Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.