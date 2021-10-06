Промоутер Джошуа рассказал, из-за чего Уайлдер может нокаутировать Фьюри

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Эдди Хирн, промоутер бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), объяснил, почему Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) имеет неплохие шансы нокаутировать Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Хирна приводит DAZN:

Не то чтобы он не готов... Может ли он побить Деонтея Уайлдера? Скорее всего, да. Но проблема в том, – проверено на опыте Ортиса, – что можно забирать раунд за раундом, но расслабишься на секунду – все, бой закончен. Поэтому интрига всего боя заключается только в этом моменте. Фьюри не должен и, скорее всего, не отдаст ни единого раунда Уайлдеру, но вероятность поражения все равно остается, и этот нюанс очень подогревает, правда же? За счет этого Уайлдер считается таким зрелищным бойцом ведь. Дважды Луис Ортис уверенно вел в поединках с ним и оба раза Уайлдер в конце концов отправлял его в нокаут».