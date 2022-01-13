Промоутер Джошуа считает, что Фьюри откажется от пояса WBC

Все ради того, чтобы не драться с Уайтом

Фото: Top Rank

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн предположил, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) может отказаться от пояса, чтобы не проводить поединок с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):



Судя по тому, что мне известно, я не верю, что учитывая текущую юридическую ситуацию с иском Диллиана Уайта, Фьюри подерется без пояса WBC. Я не знаю. Тайсон Фьюри может делать все, что захочет. Если Фьюри захочет освободить титул, то я предполагаю, что он сможет подраться 26 марта. Я не знаю, желает ли он отказаться от титула. Ценность всегда заключается в том, чтобы владеть поясами и стать абсолютным чемпионом. Я не знаю, почему организация поединка с Уайтом занимает так много времени, потому что это естественный и очень классный бой для британского бокса. Это огромный поединок.

Тайсон в последние дни бушует в соцсетях – досталось и украинцам, и Владимиру Кличко, и Александру Усику (19-0, 13 KO).