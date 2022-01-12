Фьюри – Владимиру Кличко: «Ты бесполезный бомжара, не открывай свой большой рот»
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
«Цыганский король» дал огня
21:04
Фото: sportscasting.com
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram продолжает поливать всех грязью:
Владимир еще один украинский бомжара, который мечтает, что Усик сможет что-то сделать такому мужику, как я! Я специализируюсь на сплющивании бомжей!
Кличко, жалко, что кто-то не может ни то что победить, а даже нанести удар за 12 раундов. Теперь ты дед, время тебя забрало. Ты и Усик даже вместе не смогли бы побить такого, как я!
Напомним, что ранее Фьюри обвинил Александра Усика (31-0-1, 22 KO) в употреблении стероидов, за что был раскритикован Владимиром Кличко.