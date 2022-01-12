Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram продолжает поливать всех грязью:



Кличко, жалко, что кто-то не может ни то что победить, а даже нанести удар за 12 раундов. Теперь ты дед, время тебя забрало. Ты и Усик даже вместе не смогли бы побить такого, как я!