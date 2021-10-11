У Усика и Фьюри есть 30 дней, чтобы договориться о бое. Украинец может стать абсолютным чемпионом
Промоутер Джошуа уверен, что Усик даст реванш Энтони, а не возьмется за бой с Фьюри
Хирн не понимает, о чем вообще можно вести разговор
11 октября 18:08
Хирн и Джошуа до потери титулов / Фото: Matchroom
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV выразил свою точку зрения насчет возможного поединка за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
WBC должны дать эти тридцать дней на возможность контракта с Усиком. Но этого можно и не делать. Мы с K2 уже подписали контракт о реванше. Так что соглашение не позволит подраться Фьюри с Усиком. Так что я не особо понимаю, ради чего говорить о этих 30 днях, но пусть будет.
Диллиан Уайт заслужил свой шанс подраться за пояс WBC уже очень давно и прямо сейчас они должны сделать его обязательным претендентом.
Отец Фьюри не считает, что кто-то кроме Усика может доставить «Цыганскому королю» проблем.