Промоутер Фьюри не спешит говорить о бое против Джошуа: «Сначала ему нужно пройти Усика»

Фрэнк Уоррен уверен, что «Цыганский король» легко победит «Эй Джея»

Фото: ringtv.com

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, КО), весьма туманно пока высказывает о возможном поединке своего клиента против Энтони Джошуа:

«Сначала ему (Джошуа) нужно выполнить дело со своим бойцом – Усиком. Давайте посмотрим, куда он с этим зайдет, и потом, как говорят, нет дыма без огня. И огонь – это Тайсон Фьюри. Я вам говорю – он свет, и он его сожжет».

25 сентября Александр Усик подерется против Джошуа. Фьюри 9 октября в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером.



Ранее Фьюри также заявил, что уничтожит Джошуа.

Смотрите также: симуляция боя Усик – Фьюри.