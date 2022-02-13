Промоутер Фьюри: «Усик – великолепный боец и хороший человек»

Арум развенчал слухи о страхе британца драться с украинцем

Фото: Facebook Усика

Co-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум в интервью iFL TV опроверг слухи о том, что «Цыганский король» виноват в срыве поединка с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Мысль о том, что Фьюри не очень хочет драться с Усиком, – это шутка. Он с радостью подрался бы с Александром. Не то, что украинец не великолепный боец, – мы говорим о ребятах мирового уровня, они все хороши. С нашей точки зрения есть смысл дать Усику спокойно провести поединок с Джошуа. Как только украинец победит, а Фьюри одолеет Уайта, мы организуем их поединок. Усик, мой друг, хороший человек. Да, я не являюсь его промоутером, как и Хирн. Так что организовать этот бой не будет особо тяжелой задачей.

Фьюри в который раз прошелся по Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).