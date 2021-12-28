Промоутер Усика назвал единственную причину, которая мешает организовать бой Александра против Фьюри

И это не Энтони Джошуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал, что единственным препятствием на пути к организации боя Усика против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) является Диллиан Уайт (28-2, 19 КО).

Дело в том, что Уайт имеет очень много оснований для того, чтобы требовать поединок с Фьюри, ведь он является обязательным претендентом на пояс WBC. При этом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), у которого на апрель намечен реванш с Усиком, готов отойти «в сторону»:

«Разговоры о бое Усик – Фьюри имеют под собой очень серьезные подоплеки. Состоянием на сегодня, этот поединок хочет Фьюри, этот поединок хотят промоутеры Фьюри, этот поединок хочет Усик, хотят его промоутеры. Энтони Джошуа не против чтобы состоялся этот поединок, равно как и его промоутер (Эдди Хирн – прим). Единственный человек, который против этого – Диллиан Уайт, но здесь его промоутер преследует другие интересы (промоутером Уайта также является Хирн). На самом деле Эдди Хирн больше за то, чтобы поединок Усик – Фьюри состоялся, нежели наоборот. Но с точки зрения его бизнеса, провести для подопечного Уайта поединок с чемпионом Фьюри в Британии – тоже сладкая булочка. Джошуа готов сделать шаг в сторону, только при гарантии того, что он следующий поединок проводит с победителем. Но ни один человек на планете Земля не сможет прогарантировать с судебным иском Диллиана Уайта. Поэтому я считаю, что наиболее вероятными, по состоянию на сегодня, являются поединки Фьюри – Уайт и реванш Джошуа – Усик».

Ранее менеджер Усика назвал качество, за счет которого украинец выиграет у Фьюри.