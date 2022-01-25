«Любой, кто критикует Джошуа за вариант отказаться от боя с Усиком, – глупец». Журналист считает, что это лучший вариант для Энтони
Промоутер Усика рассказал, когда станет известен следующий соперник украинца
Красюк считает, что все решится в течении трех недель
17:28
Фото: Facebook Усика
Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Boxing Social сообщил, что в предстоящий оппонент украинца станет известен в середине февраля:
Знаете, сейчас мы плывем по течению. Довольно тяжело заставить столько сторон решить все с датой. Я думаю, что в начале-середине февраля придет понимание конечного результата.
Сейчас шансы 50 на 50. В этот раз я не уверен на 100%, что Усик будет драться с Фьюри в следующем бою. Но в то же время я даю 50%, что этому бою быть.
Напомним, что Усик может подраться с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) за звание абсолютного чемпиона либо провести реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).