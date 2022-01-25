Промоутер Усика рассказал, когда станет известен следующий соперник украинца

Фото: Facebook Усика

Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Boxing Social сообщил, что в предстоящий оппонент украинца станет известен в середине февраля:



Сейчас шансы 50 на 50. В этот раз я не уверен на 100%, что Усик будет драться с Фьюри в следующем бою. Но в то же время я даю 50%, что этому бою быть.