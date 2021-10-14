Промоутер Усика знал результат боя с Джошуа до оглашения официального вердикта
Промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк признался, что результат боя с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) узнал еще до оглашения официального решения судей, которые единогласно отдали победу украинцу:
«Честно говоря, вообще не было никаких эмоций. Мы сидели рядом с Эгисом, еще известные люди были рядом. Общались о том, что происходит в ринге. Вот джеб, хорошо двигается – легкие комментарии. Вроде бы никакого отношения к происходящему не имели. Наблюдали за боем, классно, получали удовольствие.
После боя – когда я стоял на оглашении результатов, в принципе, результат уже знал. Один из супервайзеров мне уже там намекнул, что все в порядке. Но одно дело, когда намекнули, что порядок, а другое, когда боксера, с которым ты прошел всю его профессиональную карьеру от первого боя до абсолютного чемпиона в тяжелом весе и чемпиона мира в супертяжелом, то эмоциональный апофеоз, всплеск произошел.
Он был незначительный, я поднял руку, обрадовался, а потом повернулся к Александру и увидел, что у него уже накатилась слеза. Поздравил его с победой».
Усик не скрывает, что его главная цель в боксе – звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этого он сможет добиться только если победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, однако перед этим украинцу предстоит реванш с Джошуа.