Дрался с одной рукой. Рассел-младший проиграл чемпионский бой по той же причине, что и Ломаченко Лопесу
Рассел-младший: «Я дал Магсайо урок бокса. Подлечу плечо, и готов к большим боям»
Американец проиграл титул WBC
09:49
Фото: SHOWTIME
Бывший чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) в интервью после поединка выразил уверенность в своей победе над Марком Магсайо (24-0, 16 KO):
Я дал парнишке урок бокса. Я учил его этому искусству на протяжении всего поединка. Я попадал в те моменты, когда этого хотел. Я не мог использовать свою правую руку, но я смог выбрасывать эффективные удары.
Я не хотел откладывать этот бой, не хотел переноса. Я уверен в своих способностях, и, по правде говоря, я уверен в своей победе. Возможно, мне потребуется операция. У меня была похожая травма еще накануне Олимпийских игр-2008. Я за провести реванш. Вопрос только в том, пойдет ли на это Магсайо. Лучше спросить его об этом.
Я хочу показывать свои навыки, дарить фанатам эмоции, которые пришли меня поддержать. Я все еще хочу больших боев. Подлечу плечо, и потом я их получу.
На бой с филиппинцем американец вышел с травмой.