Рассел-младший: «Я дал Магсайо урок бокса. Подлечу плечо, и готов к большим боям»

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Бывший чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) в интервью после поединка выразил уверенность в своей победе над Марком Магсайо (24-0, 16 KO):



Я не хотел откладывать этот бой, не хотел переноса. Я уверен в своих способностях, и, по правде говоря, я уверен в своей победе. Возможно, мне потребуется операция. У меня была похожая травма еще накануне Олимпийских игр-2008. Я за провести реванш. Вопрос только в том, пойдет ли на это Магсайо. Лучше спросить его об этом.

Я хочу показывать свои навыки, дарить фанатам эмоции, которые пришли меня поддержать. Я все еще хочу больших боев. Подлечу плечо, и потом я их получу.