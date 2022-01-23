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02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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Рассел-младший: «Я дал Магсайо урок бокса. Подлечу плечо, и готов к большим боям»

Американец проиграл титул WBC
Бокс Профессиональный бокс
09:49
Рассел-младший: «Я дал Магсайо урок бокса. Подлечу плечо, и готов к большим боям»
Фото: SHOWTIME

Бывший чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) в интервью после поединка выразил уверенность в своей победе над Марком Магсайо (24-0, 16 KO):

Я дал парнишке урок бокса. Я учил его этому искусству на протяжении всего поединка. Я попадал в те моменты, когда этого хотел. Я не мог использовать свою правую руку, но я смог выбрасывать эффективные удары.

Я не хотел откладывать этот бой, не хотел переноса. Я уверен в своих способностях, и, по правде говоря, я уверен в своей победе. Возможно, мне потребуется операция. У меня была похожая травма еще накануне Олимпийских игр-2008. Я за провести реванш. Вопрос только в том, пойдет ли на это Магсайо. Лучше спросить его об этом.

Я хочу показывать свои навыки, дарить фанатам эмоции, которые пришли меня поддержать. Я все еще хочу больших боев. Подлечу плечо, и потом я их получу.

На бой с филиппинцем американец вышел с травмой.

Олег Шумейко-младший
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Гари Расселл-младший Марк Магсайо

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