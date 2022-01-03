Райан Гарсия: «После нокдауна в поединке с Камбососом Лопес засмущался»

Райан Гарсия / Фото: Twitter

Легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) поделился мнением о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) в бою за абсолютное чемпионство в дивизионе с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).



Для себя я понял, что как только Лопес упал, он засмущался. Из-за этого Теофимо не знал, как перегруппироваться и пытался улыбаться, вместо того чтобы проснуться и сказать: «Черт побери, меня поймали, мне нужно сосредоточиться». Но похоже, что он смутился и потерял концентрацию.