Райан Гарсия: «Я бы хотел подраться с Ломаченко. Он великолепный боец»
Райан Гарсия: «После нокдауна в поединке с Камбососом Лопес засмущался»
Легковес считает, что бывший абсолютный чемпион слишком много пропускал
08:39
Райан Гарсия / Фото: Twitter
Легковес Райан Гарсия
(21-0, 18 KO) поделился мнением о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) в бою за абсолютное чемпионство в дивизионе с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
Это был отличный бой. Я был практически уверен, что Лопес победит. Даже когда он упал, я думал, что Теофимо выиграет. У меня не было предчувствия, что он проиграет. Но с начала поединка он позволял наносить по себе хорошие и резкие удары. Мне было даже неудобно наблюдать, как Лопес постоянно так много пропускает – левый хук, джеб, легкие удары справа. Это было безумие.
Для себя я понял, что как только Лопес упал, он засмущался. Из-за этого Теофимо не знал, как перегруппироваться и пытался улыбаться, вместо того чтобы проснуться и сказать: «Черт побери, меня поймали, мне нужно сосредоточиться». Но похоже, что он смутился и потерял концентрацию.
Также Гарсия заявил, что хотел бы провести поединок с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).