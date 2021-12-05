Реактивный проспект трижды за раунд усадил соперника на канвас. А победу отпраздновал с дочкой и собакой

Решение рефери остановить бой было слегка непонятным

Фото: DAZN

В андеркарде вечера бокса в США, главным событием которого был бой Девина Хэйни (27-0, 15 KO) и Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO), прошел поединок бойцов первого полусреднего веса Монтаны Лав (17-0-1, 9 KO) и Карлоса Диаса (29-2, 14 KO).



Американский проспект больше действовал на контратак, но делал это безупречно. Лав с невероятной резкостью наносил удары по мексиканцу и в последнюю секунду ускользал от встречных выпадов. Основные события были во втором раунде, хоть последним он и не стал.

Монтана боковыми с левой из разу в раз подлавливал соперника. За 3-минутку Карлос трижды побывал на настиле. Хоть визуально на его здоровье мощные удары и не сказывались, но рефери поосторожничал. В третьем раунде Лав зажал Диаса у канатов и провел комбинацию. Хоть большинство ударов пришлось в блок, рефери принял решение остановить поединок. Возможно, слегка преждевременно, но все же здоровье важнее.

Напомним, что также на ивенте огромный супертяж жестко забил своего соперника.