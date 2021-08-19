Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»

Иван Редкач / Фото: Thriller

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда заявил, что легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) страдает из-за странной работы генерального директора K2 Promotions Александра Красюка:



А если бы он приехал в США, потренировался здесь, встретился с каким-то топовым бойцом – его бы Америка полюбила, да даже за его выходы в ринг.

Возможно, он не хочет выходить из зоны комфорта. Там друзья, семья, машина. Я же приглашал и приглашаю его на спарринги.