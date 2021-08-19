Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»
Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»
Эпатажный украинец считает, что карьера Дениса страдает из-за решений его промоутера
23:08
Иван Редкач / Фото: Thriller
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда заявил, что легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) страдает из-за странной работы генерального директора K2 Promotions Александра Красюка:
Вот взять Дениса Беринчика. Крутой боец с нулем. Желаю, чтобы он дошел до титула чемпиона мира, кончено, и подрался с серьезным соперником. Потому что Саша Красюк его маринует, но K2 не дает возможности – ни денежных боев, ни хороших соперников. А потом пропадает и мотивация, и желание с кем-то выходить.
А если бы он приехал в США, потренировался здесь, встретился с каким-то топовым бойцом – его бы Америка полюбила, да даже за его выходы в ринг.
Возможно, он не хочет выходить из зоны комфорта. Там друзья, семья, машина. Я же приглашал и приглашаю его на спарринги.
Напомним, что Красюк рассказал, что бой с Редкачем ничего не даст Беринчику, а также поведал, сколько бы стоила организация их поединка.
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