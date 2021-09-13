Редкач обратился к Беринчику : «Будь готов к лету – разнесу тебя к обеду»
Редкач продолжает приглашать Беринчика на спарринг. На сей раз хочет привлечь внимание красотами американских пляжей
Эпатажный украинец настаивает на своем
13 сентября 11:32
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в истории своего Instagram вновь обратился к чемпиону WBO International в легком весе Денису Беринчику (15-0, 9 KO):
Денька, дружище, привет. Я от своего приглашения не отказываюсь. Жду тебя в гости с нетерпением. Так что принимай вызов.
Напомним, что Редкач раскритиковал работу K2 Promotions, которая занимается делами Беринчика.