Редкач сделал фото с Нейтом Диасом: «Самый опасный боец UFC в мире»
Редкач провел тренировку с самыми известными братьями в UFC
Украинец поспарринговал с Диасами
14:29
Фото: Instagram Ивана Редкача
Украинский боксер Иван Редкач провел совместную тренировку со звездами UFC братьями Ником и Нэйтом Диасами. Об этом боец сообщил в Instagram.
Напомним, Ник Диас вернется в октагон спустя шесть лет с момента последнего боя. Его соперником станет бывший чемпион в полусреднем весе Роби Лоулер.
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