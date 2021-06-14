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Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов

Иван опубликовал странное видео

Бокс Профессиональный бокс
09:55
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Иван Редкач / Фото: Инстаграм

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач прокомментировал пост президента Украины Владимира Зеленского о матче группового этапа чемпионата Европы Украины против Нидерландов (2:3).

Редкач в комментарии опубликовал видео:


Напомним, ранее Роман Яремчук был назван лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами.

Карен Агабекян
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Теги

Владимир Зеленский Иван Редкач

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