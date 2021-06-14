Редкач предложил Беринчику подраться в США. Иван готов спуститься в легкий дивизион
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Иван опубликовал странное видео
09:55
Иван Редкач / Фото: Инстаграм
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач
прокомментировал пост президента Украины Владимира Зеленского о матче группового этапа чемпионата Европы Украины против Нидерландов (2:3).
Редкач в комментарии опубликовал видео:
Напомним, ранее Роман Яремчук был назван лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами.