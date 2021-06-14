Вратарь Нидерландов о матче с Украиной: «Есть вещи, которые нужно улучшить»
Зеленский: «Эмоциональное начало. Очень сильная игра»
Глава государства отметил борцовские качества игроков сборной Украины
Владимир Зеленский / Фото: facebook.com/zelenskiy95
Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook обратился к игрокам сборной Украины после поражения от Нидерландов (2:3).
«Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше –важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Ведь это – об Украине! Ведь это сегодня – о Вас».
Напомним, Роман Яремчук был назван лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами.
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