Хантер дал прогноз на третий бой Фьюри с Уайлдером
«Реванш – самое сладкое наслаждение после «женского полового органа». Уайлдер – о трилогии с Фьюри
Бой запланирован на 24-е июля
11:55
Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images
Экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился своими ожиданиями от трилогии с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), сравнив реванш с британцем с женским половым органом.
«Реваншироваться – это самое сладкое наслаждение после «женского полового органа». Реванш бесценен».
Напомним, Хантер дал свой прогноз на этот бой.
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