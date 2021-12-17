Результаты взвешивания перед реваншем Чисора – Паркер
18 декабря в Манчестере состоится реванш между экс-чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером (29-2, 21 KO) и опытным британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).
Накануне этого вечера бокса прошла официальная процедура взвешивания бойцов.
Результаты взвешивания:
Джозеф Паркер: 251 фунт (113,9 кг) – Дерек Чисора: 248.5 фунтов (112,5 кг)
Joseph Parker: 251lbs— BOXRAW (@BOXRAW) December 17, 2021
Dereck Chisora: 248½lbs
Joseph Parker comes in 10lbs heavier than the first fight
Who wins tomorrow night?
@MatchroomBoxing #ParkerChisora2
pic.twitter.com/tIL5fi513Z
В мае Паркер и Чисора провели поединок все в том же Манчестере. Судьи отдали победу Джозефу, но их решение было очень спорное, из-за чего боксерам пришлось провести реванш.
Следите за поединком Чисора – Паркер в онлайн трансляции на XSPORT. Примерное начало поединка – 18-го декабря, в 23:30.
Напомним, Чисора обещает вырубить Паркера.