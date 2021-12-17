Результаты взвешивания перед реваншем Чисора – Паркер

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Джозеф Паркер и Дерек Чисора / фото - Matchroom Boxing

18 декабря в Манчестере состоится реванш между экс-чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером (29-2, 21 KO) и опытным британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).

Накануне этого вечера бокса прошла официальная процедура взвешивания бойцов.

Результаты взвешивания:

Джозеф Паркер: 251 фунт (113,9 кг) – Дерек Чисора: 248.5 фунтов (112,5 кг)

Joseph Parker: 251lbs

Dereck Chisora: 248½lbs



Joseph Parker comes in 10lbs heavier than the first fight



Who wins tomorrow night?



@MatchroomBoxing #ParkerChisora2



pic.twitter.com/tIL5fi513Z — BOXRAW (@BOXRAW) December 17, 2021

В мае Паркер и Чисора провели поединок все в том же Манчестере. Судьи отдали победу Джозефу, но их решение было очень спорное, из-за чего боксерам пришлось провести реванш.

Следите за поединком Чисора – Паркер в онлайн трансляции на XSPORT. Примерное начало поединка – 18-го декабря, в 23:30.

Напомним, Чисора обещает вырубить Паркера.

Дуэль взглядов Чисоры и Паркера.