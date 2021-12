Результаты взвешивания перед реваншем Чисора – Паркер

Джозеф Паркер и Дерек Чисора / фото - Matchroom Boxing

18 декабря в Манчестере состоится реванш между экс-чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером (29-2, 21 KO) и опытным британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).

Накануне этого вечера бокса прошла официальная процедура взвешивания бойцов.

Результаты взвешивания:

Джозеф Паркер: 251 фунт (113,9 кг) – Дерек Чисора: 248.5 фунтов (112,5 кг)

Joseph Parker: 251lbs

Dereck Chisora: 248½lbs



Joseph Parker comes in 10lbs heavier than the first fight



Who wins tomorrow night?



@MatchroomBoxing #ParkerChisora2



pic.twitter.com/tIL5fi513Z