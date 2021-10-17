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Роберт Гарсия назвал победителя поединка Альварес – Плант: «Он победит нокаутом»
Американский тренер поделился своим прогнозом на предстоящий мегафайт
17 октября 09:55
Роберт Гарсия / Фото - vcstar.com
Известный американский тренер и бывший чемпион мира Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился своим прогнозом на предстоящий мегафайт между мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и соотечественником Калебом Плантом (21-0-0, 12 KO), который состоится 6-го ноября в Лас-Вегасе.
«Что примечательно в Канело, так это то, что, имея все деньги на Земле, он продолжает тренироваться так, будто только начал карьеру.
Он ведь не обязан драться. Он уже мог бы завершить карьеру и комфортно прожить остаток жизни. Однако он хочет большего и хочет стать первым абсолютным чемпионом в истории Мексики. И он им станет. Я считаю, что он победит нокаутом».
Сауль Альварес поделился мнением о грядущем поединке за звание абсолютного чемпиона с Калебом Плантом.