Роберт Гарсия назвал победителя поединка Альварес – Плант: «Он победит нокаутом»

Роберт Гарсия / Фото - vcstar.com

Известный американский тренер и бывший чемпион мира Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился своим прогнозом на предстоящий мегафайт между мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и соотечественником Калебом Плантом (21-0-0, 12 KO), который состоится 6-го ноября в Лас-Вегасе.

Он ведь не обязан драться. Он уже мог бы завершить карьеру и комфортно прожить остаток жизни. Однако он хочет большего и хочет стать первым абсолютным чемпионом в истории Мексики. И он им станет. Я считаю, что он победит нокаутом».