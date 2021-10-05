Гассиев: «Усик классно себя показал с Джошуа – он в тройке лучших супертяжей мира»
Российский супертяж: «Пока о реванше с Усиком не думаю – мне надо добраться до его уровня»
Гассиев планирует вернуться в США для тренировок
08:57
Джошуа и Усик / Фото: getty images
Супертяж из России Мурат Гассиев (28-1, 21 KO) заявил, что пока не думает о реванше с чемпионом WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Сейчас пока о реванше думать не стоит, потому что он в топах, а я только на подходе к этому. Но если этот бой состоится и будет интересен зрителям, то мы, конечно же, его проведем. Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать всех тех, кто будет выходить против меня на ринг.
Я уже очень много месяцев планирую вернуться в США. К сожалению, из-за разных моментов, из-за пандемии и всех ограничений просто нереально записаться на собеседование и получить американскую визу. Как только это случится, я сразу же на следующий день отправляюсь в Америку.
Также Гассиев поделился мнением о победе украинца в поединке с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).