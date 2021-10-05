Российский супертяж: «Пока о реванше с Усиком не думаю – мне надо добраться до его уровня»

Джошуа и Усик / Фото: getty images

Супертяж из России Мурат Гассиев (28-1, 21 KO) заявил, что пока не думает о реванше с чемпионом WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Я уже очень много месяцев планирую вернуться в США. К сожалению, из-за разных моментов, из-за пандемии и всех ограничений просто нереально записаться на собеседование и получить американскую визу. Как только это случится, я сразу же на следующий день отправляюсь в Америку.