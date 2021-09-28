Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри

Легендарный боксер Рой Джонс-младший в интервью DAZN призвал запретить чемпиону мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) боксировать с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).



Ни в коем случае нельзя допустить такого, чтобы нам пришлось смотреть бой двух игровиков. Мы не должны этого видеть. Сейчас в любом контракте на бой должен быть предусмотрен пункт, который будет гласить: "Запрещено устраивать поединок Усик - Фьюри". Это боксу не нужно. Вот этот бой Усика с Джошуа был великолепным. Вот такие бои нужны. Прекрасный бой. Поэтому сейчас наша задача - всеми силами не допустить, чтобы игровик сошёлся в ринге с игровиком. Игровик против ударника - вот такие бои мы должны смотреть, старые поединки боксёр против боксёра должны остаться в прошлом. Сегодня как раз мы и наблюдали бой игровика против панчера и получилось очень интересно. Правда панчер решил занять роль боксёра и у него хорошо получилось, только не хватило напористости.

Усику нужно продолжать боксировать с ударниками. Потому что бой с Чисорой получился зрелищным, с Диллианом Уайтом тоже может получится очень интригующе, поэтому нужно сводить Усика с боксёрами. Нужно надеяться на то, что Джошуа решит провести незамедлительный реванш, потому что мы снова увидим поединок игровика против панчера и это должно быть так же интересно. То же самое и в случае Фьюри – ему нужно боксировать с ребятами, которые тяжело бьют, и не устраивать ему бои с контрпанчерами».