Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Усик опубликовал патриотическое фото
Чемпион отправился в ОАЭ на подготовку к поединку с Джошуа
18:30
Фото: Getty Images
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) в данный момент находится в ОАЭ, где начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Но о своей родине украинец также не забывает. В своем Instagram Усик опубликовал патриотическое фото с женой с лаконичной припиской:
Все буде Україна.
Напомним, что официальной даты реванша еще нет.