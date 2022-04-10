Усик опубликовал патриотическое фото

Чемпион отправился в ОАЭ на подготовку к поединку с Джошуа

Фото: Getty Images

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) в данный момент находится в ОАЭ, где начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).



Но о своей родине украинец также не забывает. В своем Instagram Усик опубликовал патриотическое фото с женой с лаконичной припиской:

Все буде Україна.

Напомним, что официальной даты реванша еще нет.