Усик опубликовал патриотическое фото

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 2
Сегодня 11
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Футбол (6 событий из 37) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Брайтон 1:2 Окончен
17:00 Саутгемптон - Челси 0:6 Окончен
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Аугсбург 1:0 Окончен
16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд 4:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 101:131 Окончен
03:00 Майами Хит - Атланта Хоукс 113:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 120:101 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лион 1:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 1-й тайм
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец 3:1 Окончен
16:00 Анже - Лилль 1:1 Окончен
16:00 Монако - Труа 2:1 Окончен
20:00 Страсбур - Лион 1:0 2-й тайм
22:00 Марсель - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер 0:0 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 1-й тайм
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз 94:100 Окончен
22:30 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Райо Вальекано - Валенсия -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
04:30 Финикс Санс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:00
Вечер бокса. Артем Далакян - Саравут Таворнхам

Усик опубликовал патриотическое фото

Чемпион отправился в ОАЭ на подготовку к поединку с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
18:30
Усик опубликовал патриотическое фото
Фото: Getty Images

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) в данный момент находится в ОАЭ, где начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Но о своей родине украинец также не забывает. В своем Instagram Усик опубликовал патриотическое фото с женой с лаконичной припиской:

Все буде Україна.

Напомним, что официальной даты реванша еще нет.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
18:05
1
Джойс: «Я бы подрался и с Усиком, и с Джошуа»
Джойс: «Я бы подрался и с Усиком, и с Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 12:00
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
Больше не супертяж? Усик из-за войны в Украине существенно потерял в весе на фоне стресса
Больше не супертяж? Усик из-за войны в Украине существенно потерял в весе на фоне стресса
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 20:50
Стала известна дата реванша Усик – Джошуа
Стала известна дата реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 19:11
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 17:27

Новости: Бокс

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Профессиональный бокс
20:10
Усик опубликовал патриотическое фото
Усик опубликовал патриотическое фото
Профессиональный бокс
18:30
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Профессиональный бокс
18:05
Гвоздик будет помогать Канело подготовиться к бою с россиянином
Гвоздик будет помогать Канело подготовиться к бою с россиянином
Профессиональный бокс
17:20
Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»
Брэдли: «Ни Хэйни, ни Камбосос не побьют Ломаченко – Василий на другом уровне»
Профессиональный бокс
15:35
Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Профессиональный бокс
11:50
Райан Гарсия победил Тагое единогласным решением судей
Райан Гарсия победил Тагое единогласным решением судей
Профессиональный бокс
10:20
Головкин: «Я бы хотел поблагодарить Мурату за то, что он проявил себя как настоящий воин»
Головкин: «Я бы хотел поблагодарить Мурату за то, что он проявил себя как настоящий воин»
Профессиональный бокс
10:00
Головкин победил Мурату техническим нокаутом
Головкин победил Мурату техническим нокаутом
Профессиональный бокс
09 апреля 16:00
Все новости

Популярные новости

Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Борьба
08 апреля 09:35
Все новости